السياحة: رصد غرف فندقية تعمل بدون ترخيص

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم رصد بعض الفنادق التي قامت بتشغيل غرف فندقية جديدة دون تصريح من الوزارة وذلك بالمخالفة لقانون 8 لسنة 2022.

وأكد عامر في خطابه لغرفة المنشآت الفندقية، أنه في إطار الجهود المشتركة المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للنزلاء بالمنشآت الفندقية بما يتعكس إيجابيا على سمعة السياحة المصرية فإنه قد تكشف من نتائج أعمال مرور اللجان الدورية التي تم توجيهها إلى المنشآت الفندقية بكافة المدن السياحية قيام بعض تلك المنشآت بتشغيل غرف فندقية وبعض المرافق قبل إضافتها على الترخيص السياحي.

وأضاف أنه يجب على جميع الفنادق سرعة التقدم للإدارة المختصة في وزارة السياحة بطلبات لتقنين الأوضاع أي غرف أو مرافق غير مضافة على الترخيص الصادر للمنشأة من الوزارة، محذرا من أنه في حالة ثبوت الزام أية منشأة بذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022، الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، ولائحته التنفيذية.

وفي سياق متصل أعلن رامي فايز عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة بصدد حصر المشكلات والمعوقات التي تواجة الفنادق فئة 1,2,3 لما لها من طبيعة خاصة مطالبا إدارات الفنادق من هذه الفئة بسرعة موافاة الغرفة بكافة المشكلات التي تواجه الفنادق حتى تقوم الغرفة بالسعي لإزالتها والتعامل معها.