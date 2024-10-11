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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعيين صلاح فتحي عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة السكر والصناعات التكاملية

صلاح فتحي عضو منتدب
صلاح فتحي عضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة السكر والصناعات
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أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين  الكيميائي صلاح فتحي محمد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك اعتبارًا من 10-10-2024.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات بإعادة الهيكلة وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والشركات التابعة لها، والاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية، لتنفيذ كافة المهام والتكليفات خلال المرحلة المقبلة.

كما قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بقبول الاستقالة المقدمة من اللواء عصام البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية.

ويذكر أن صلاح فتحي يتمتع بخبرة طويلة تمتد لسنوات عديدة في قطاع السكر، إذ تقلد منصب العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر، إلى جانب دوره السابق كعضو منتدب فني لشركة السكر والصناعات التكاملية.

وزير التموين رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية