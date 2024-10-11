ads
الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة طفل أنهى حياته شنقًا خوفًا من عقاب والده بالقطامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن جثة طفل أنهى حياته شنقًا، خوفا من عقاب والده له بعد مضايقته لشقيقته، كما أمرت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مستشفى القاهرة الجديدة، تفيد باستقبال جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما إثر قيامه بإنهاء حياته شنقا بلف حزام حقيبة قماش حول رقبته.

خلال وقت قصير، انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الحادث، وبسؤال جده الطفل لوالده أفادت بقيام الطفل المتوفي أفادت أن الطفل وشقيقته يقيمان معها بسبب انفصال والديهما منذ فترة.

وتابعت: "خلال تواجد الطفلين معها قام الطفل المتوفي بمضايقة شقيقته؛ فقامت بالاتصال بنجلها هاتفيا والذي قام بتعنيف الطفل وطالبة بعدم إتيان الأفعال هذه مرة أخرى".

وكشفت التحريات، أن الطفل استغل انشغالهم ودخل نحو الحمام، وعندما لاحظت تأخره، توجهت شقيقته لاكتشاف الأمر، فوجدته قام بإنهاء حياته شنقا بلف حزام حقيبة قماش حول رقبته، ليتم نقله إلى المستشفى متوفيا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أجهزة الأمن التصريح بدفن جثة طفل التصريح بدفن جثة المباحث الجنائية جثة طفل