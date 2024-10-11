التصريح بدفن جثة طفل أنهى حياته شنقًا خوفًا من عقاب والده بالقطامية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن جثة طفل أنهى حياته شنقًا، خوفا من عقاب والده له بعد مضايقته لشقيقته، كما أمرت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من مستشفى القاهرة الجديدة، تفيد باستقبال جثة طفل يبلغ من العمر 12 عاما إثر قيامه بإنهاء حياته شنقا بلف حزام حقيبة قماش حول رقبته.

خلال وقت قصير، انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الحادث، وبسؤال جده الطفل لوالده أفادت بقيام الطفل المتوفي أفادت أن الطفل وشقيقته يقيمان معها بسبب انفصال والديهما منذ فترة.

وتابعت: "خلال تواجد الطفلين معها قام الطفل المتوفي بمضايقة شقيقته؛ فقامت بالاتصال بنجلها هاتفيا والذي قام بتعنيف الطفل وطالبة بعدم إتيان الأفعال هذه مرة أخرى".

وكشفت التحريات، أن الطفل استغل انشغالهم ودخل نحو الحمام، وعندما لاحظت تأخره، توجهت شقيقته لاكتشاف الأمر، فوجدته قام بإنهاء حياته شنقا بلف حزام حقيبة قماش حول رقبته، ليتم نقله إلى المستشفى متوفيا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.