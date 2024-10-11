إيطاليا تدين الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام: "جريمة حرب"

قال وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على قواتها المتمركزة في لبنان تحت تفويض من الأمم المتحدة يُعتبر متعمدًا ويمكن تصنيفه كـ"جريمة حرب".

وأشار كروسيتو إلى أن الهجمات على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، بما في ذلك قاعدتي 1-31 و1-32A، تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع الجنرالات في سلاح الجيش، فرانشيسكو باولو فيجليولو وجيوفاني ماريا يانوتشي، أكد كروسيتو أن هذه الأعمال العدائية لا يمكن تبريرها بأي أساس عسكري وتعتبر غير مقبولة. وأضاف أنه اتصل في وقت مبكر من صباح اليوم بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، للاحتجاج على هذه الهجمات، معربًا عن قلقه العميق حول ما يحدث بالقرب من قواعد اليونيفيل في جنوب لبنان، حيث يتمركز حوالي 1200 جندي إيطالي.

وأوضح الوزير أن القوات الإسرائيلية استهدفت نظام المراقبة بالفيديو في القاعدة 1-31، بالإضافة إلى معدات الإضاءة وجهاز الإرسال اللاسلكي في القاعدة 1-32A. وأكد كروسيتو أنه استدعى سفير إسرائيل في روما، جوناثان بيليد، ليعبّر له عن استياء الحكومة الإيطالية مما يحدث، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وتعتبر انتهاكًا صريحًا للقرار 1701.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تواصل التوترات في المنطقة وتتصاعد المخاوف من تصعيد الأوضاع بين القوات الإسرائيلية وقوات حفظ السلام الدولية.