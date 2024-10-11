وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وذلك فى إطار حرص على التواجد الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية.

حيث استهل الوزير الجولة بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 18 الحربي)، والتي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات العسكرية من المواد الدافعة للذخائر وأخرى للمحركات الصاروخية.

كما تقوم الشركة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز الحبيبي الذي يُستخدم فى صناعة الأحبار، النيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات، المفرقعات المستخدمة في أعمال التفجير بمشروعات التعمير وشق الطرق).

وتضم الشركة (مصنع 18 الحربي) مجمعين صناعيين بإجمالى (30 مصنعا) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة وتمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية تمكّنها من إجراء التحاليل والاختبارات (الكيميائية - الفيزيائية - الميكانيكية - والتصوير الإشعاعي) لجميع الخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك المنتج النهائى.

وخلال الجولة، استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما استعرضه الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وكذا أطقم العمل بالشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.

وحرص الوزير خلال الجولة على الحديث عن قُرب مع العاملين بالشركة (مصنع 18 الحربي) وذلك للاطمئنان على أحوالهم المعيشية وأيضاً الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، مؤكداً على اهتمام سيادته بالعاملين وانفتاحه للاستماع إلى مختلف الأفكار والأطروحات والرؤى والاستفسارات التي تدور بأذهان العاملين بالإنتاج الحربي بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية سواء (مهندسين/ فنيين/ إداريين) والتى من شأنها تحسين بيئة العمل.

وتابع مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً على حرص الوزارة لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.