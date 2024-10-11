البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد في هولندا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير عماد حنا، سفير مصر الجديد في هولندا، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، ودار أثناء اللقاء حوار حول الخدمات التي تقدمها السفارات المصرية في كافة دول العالم.

وفي سياق آخر، استقبل الراهب القس مقار الأنبا بولا، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في برشلونة بإسبانيا، "كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا"، وفدا من الكنيسة الكاثوليكية، وذلك للتهنئة بعيد النيروز وبدء السنة القبطية الجديدة.

كما احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، بختام كورس "١٠٠٠ مُعلم كنسي"، والذي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت شعار "طور"، وذلك بكنيسة العذراء بحلوان "مقر المطرانية"، بحضور الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية.