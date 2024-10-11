الإسكندرية في أسبوع.. افتتاح مشروع عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي الأبرز

تصدر افتتاح مشروع عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، المشهد على مدار هذا الأسبوع، خلال السطور التالية سنتعرف على أبرز وأهم فعاليات الأسبوع.

افتتاح مشروع عروض الصوت والضوء

وبالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، افتتح المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مشروع عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، والذي يعد الأول من نوعه بمدينة الإسكندرية، ويتم بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق. وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وفي كلمته، رحب محافظ الإسكندرية بجميع الحضور، مؤكدًا أن افتتاح مشروع "عروض الصوت والضوء" يعد أحد المشروعات الرائدة لزائري قلعة قايتباي من المصريين والأجانب، الذي يجمع فى حدث واحد عظمة التاريخ وتكنولوجيا المستقبل، حيث يحكي - باللغتين العربية والإنجليزية - تاريخ مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة المختلفة الرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في الصوت والإضاءة.

وأكد الفريق أحمد خالد على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمدينة الإسكندرية على كافة الأصعدة، وخاصة الاهتمام بالمناطق الأثرية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات وعلى رأسها مشروع تطوير وترميم المتحف اليونانى الرومانى، ومشروع تطوير شارع النبي دانيال، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات وغيرها تساهم بشكل كبير في جعل الإسكندرية على قائمة المزارات السياحية الدولية.

وفي الختام، تقدم الفريق بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة قطاع الأعمال ووزارة السياحة والآثار وجميع الوزارات والجهات المعنية القائمين على تنفيذ هذا المشروع، متمنيًا أن يسهم مشروع "عروض الصوت والضوء" في تعزيز مكانة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية والمحلية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد عبد العزيز رئيس شركة الصوت والضوء، والدكتور محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، وقناصل الدول الأجنبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



محافظ الإسكندرية يزور دير مارمينا العجايبي ويتفقد منطقة أبو مينا الأثرية للوقوف علي أهم المعوقات

في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمدينة الإسكندرية على كافة الأصعدة، وخاصة الاهتمام بالمناطق الأثرية التي تسهم بشكل كبير في جعل الإسكندرية على قائمة المزارات السياحية الدولية.

وزار الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية دير مارمينا العجايبي وكان في استقبال سيادته الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس دير مارمينا.

وتفقد محافظ الإسكندرية منطقة أبو مينا الأثرية وذلك للوقوف علي أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المنطقة الأثرية والعمل على حلها حيث تعد هذه المنطقة من أهم المناطق الأثرية الدينية بمحافظة الإسكندرية لما تتمتع به من مكانة تاريخية وأثرية كبيرة يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الرابع الميلادي والتي تعتبر من أهم مراكز الحج المسيحية في مصر.

واستمع محافظ الإسكندرية إلى شرح تفصيلي عن منطقة أبو مينا الآثرية والتي يرجع اكتشافها إلى عام 1905م على يد عالم الآثار الألماني كاوفمان، كما أنه جرت محاولات للتنقيب بالمنطقة على فترات متباعدة أسفرت عن اكتشاف مدينة كاملة يطلق عليها المدينة الرخامية لكثرة ما بها من رخام، بالإضافة إلى مجموعة من الكنائس والمنازل والحمامات وفي عام 1979م قررت لجنة اليونسكو إدراج موقع آثار أبو مينا ضمن قائمة التراث العالمي وبذلك أصبح واحدا من أهم الأماكن التاريخية والأثرية في العالم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور القمص سداوس اڤا مينا مسئول الآثار والعلاقات العامة بالدير والأستاذ محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية وأعضاء مجلس الشيوخ والجهات المختصة بمحافظة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير اليونان والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك

وفي إطار توطيد الروابط التاريخية الممتدة والتقارب الجغرافي الذي أسهم في صياغة المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة بين البلدين وفي إطار الحرص على تعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واستقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نيكولاس باباجيورجيو سفير اليونان بالقاهرة ويوانيس بيرجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بسفير دولة اليونان مشيدا بالعلاقات المصرية اليونانية وعمقها التاريخي عبر الزمن نتيجة لقرب البلدين جغرافيا والتشابه الكبير في العادات والثقافة، مؤكدًا ضرورة تعزيز فرص التعاون المشترك خاصه في مجالات التعليم والسياحة والاقتصاد، واقترح أقامه رحلات بحريه لليوم الواحد بين الإسكندرية واليونان يستطيع فيها السياح اليونانيين زياره المعالم الأثرية بالإسكندرية وزيادتها إلى يومين وزيارة القاهرة، ودراسة إمكانية عمل سوق مفتوح لليوم الواحد يتم فيه عرض المنتجات اليونانية.

ومن جانبه، أكد سفير اليونان أن البلدين يجمعهم تاريخ طويل وأننا حاليا نجني ثمار هذا التاريخ، وأن العلاقات المصرية اليونانية تمر حاليا بأفضل حالاتها .

هذا وأعرب سفير اليونان عن سعادته بزيادة أوجه التعاون المشترك في المجال السياحى، مؤكدًا ضرورة تنسيق التعاون التجاري مع رجال الأعمال والغرفة التجارية المصرية واليونانية.

وأشاد في هذا السياق بالغرفة التجارية بالإسكندرية والتي نالت جائزه أفضل غرفة تجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط .

كما أكد محافظ الإسكندرية أهمية عقد لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية واليونان في أقرب فرصة ممكنة لتوطيد التعاون التجاري.

وعلى الجانب الآخر، أكد السفير أن هناك مشروعا لافتتاح فرع للجامعة اليونانية بالإسكندرية، وأن المشروع قد تمت الإشادة به من وزاره التعليم العالي وجار استكمال إجراءات الحصول على الموافقات للتنفيذ في أقرب فرصة.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان الصور والهدايا التذكارية.