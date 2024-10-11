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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لليوم الثاني على التوالي.. المركز الثقافي القبطي يواصل فعاليات مؤتمر "مجمع نيقية"

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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بدأت منذ قليل فعاليات اليوم  الثاني، من المؤتمر السنوي تحت عنوان «مجمع نيقية.. كتابيًا، تاريخيًا، سياسيًا، قانونيًا» وذلك تحت رعاية الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ويقام المؤتمر بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية.
ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى غدا السبت، وأوضح المركز الثقافي اليوم في بيانه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم نقل المؤتمر على الهوا مباشرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، أن المؤتمر يأتي بالاشتراك مع مركز البابا شنودة الثالث للتاريخ الكنسي بكنائس وسط القاهرة ومعهد الدراسات القبطية.

مجمع نيقية الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الكاتدرائية المرقسية الانبا رويس العباسية