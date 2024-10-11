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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأرثوذكسية تستقبل وفدًا من "الكاثوليك" ببرشلونة

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استقبل الراهب القس مقار الأنبا بولا، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في برشلونة بإسبانيا، "كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا"، وفدًا من الكنيسة الكاثوليكية، وذلك للتهنئة بعيد النيروز وبدء السنة القبطية الجديدة.

تكون الوفد من مار جالسيران، ممثل هيئة كاريتاس بإقليم كتالونيا، ويورين أوليفيه، مندوب عن رئيس الشئون الدينية في إقليم كاتالونيا، والأب روبرت بارو عن بطريركية برشلونة، والمرشد العام للكشافة للكنيسة الكاثوليكية بإقليم كتالونيا، والأب أندرو أويِر، المسئول عن كنائس منطقه بادالونا، والأب خيسوس، رئيس دير الآباء الكارمليت بمنطقة بادالونا.

حضر الوفد القداس الإلهي وأبدوا إعجابهم الشديد بالألحان والليتورجيا القبطية التي استمعوا إليها، بالإضافة إلى تاريخ الكنيسة القبطية بداية من مجيء القديس مار مرقس الرسول إلى مصر وسلسلة بطاركة الكنيسة الممتدة عبر ما يزيد عن عشرين قرنًا كما تم عرض ملف صور لخدمة الكنيسة القبطية في برشلونة وتطورها عبر السنوات الماضية.

جدير بالذكر، أن الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا يشرف على خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إسبانيا والبرتغال.

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