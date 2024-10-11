ونس.. مبادرة ترفيهية لكبار السن في دمياط

انطلقت أولى فعاليات مبادرة "ونس لكبار السن"، وبالتنسيق بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومجلس مدينة رأس البر في دمياط ومكتبة مصر العامة، والتي تضمنت تقديم برنامج ترفيهى لعدد ٤٠ سيدة مسنة احتضنه شاطئ النخيل بالمدينة كمشاركة مجتمعية، وشارك خلالها فريق الكورال بمكتبة مصر العامة بتقديم الأغانى الوطنية والتراثية وأعقبه جولة نيلية داخل مدينة رأس البر تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وأشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، استمرارا لفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتزامنا مع الاحتفال باليوم الدولى للمسنين فى شهر أكتوبر.

وعلى صعيد آخر قدمت المكتبة العامة بعزبة البرج يوم توعوي ترفيهي للأطفال حافل بالأنشطة والفاعليات والتي تضمنت تدشين مبادرة (لنحب القراءة) التي تهدف لتشجيع الأطفال على القراءة منذ الصغر.

كما تم استضافت طلاب مدرسة الجربي الإعدادية الثانوية بنات ومدرسة الأندلس الابتدائية المشتركة ومدرسة الشيخ درغام الابتدائية ومدرسة الشربيني الخاصة الابتدائية المشتركة ومدرسة عزبة البرج بنات وتقديم برنامج متنوع لعدد ٤٥ طالبا، والذي بدأ بجولة للطلاب داخل قاعات المكتبة وتعريفهم بمبادرة "مكتبتي صديقة البيئة"، وزيارة لمعرض منتجات إعادة التدوير، وفي سياق متصل، وضمن مبادرة "بالموهبة نرتقي" التي تهدف لتشجيع النشء على ثقل الموهبة، قدم الأطفال فقرة المواهب المختلفة ما بين تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الشعر كما تم تنظيم ندوة تعريفية للأطفال عن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالتعاون مع إدارة عزبة البرج التعليمية، وقافلة مائية بالتعاون مع شركة مياه الشرب لتوعية الطلاب عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وعمل ورشة سباكة ومسابقة للطلاب.

وفي ذات السياق، عقدت ندوة دينية بعنوان "السادس من أكتوبر" بالتعاون مع إدارة الوعظ الديني بالأزهر الشريف.

كما نظم مركز التنمية البشرية ٣ دورات تدريبية لعدد ٨٨ متدربا من مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وديوان عام المحافظة، كما تم عقد ندوة بمركز شباب مدينة الروضة للتعريف بمبادرة "مشروعك" والإجراءات والشروط اللازمة للحصول على تمويل للأنشطة المختلفة وبلغ عدد المستفيدين ٨٠ مواطنا.