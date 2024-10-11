لليوم الثاني.. كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية تنظم "احسبها صح" بوادي النطرون

بدأت منذ قليل لليوم الثاني علي التوالي الفقرة الصباحية من فعاليات الحدث السنوي الأكبر للشباب “احسبها صح”، والذي تنظمه الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقصر الدوبارة حتي غدا السبت، في بيت الوادى بمنطقة وادى النطرون بصحراء مصر.

يقود التسبيح في الفقرة الصباحية فريق ترانيم الحياة الأفضل - شباب ، بصحبة فريق ترانيم الكنيسة.

حيث يشارك في الفعاليات، مرنمين عالميين ومصريين، وفريق ترانيم الكنيسة وعددً من فرق الترانيم الأخرى، فضلًا عن عدد من فرق التمثيل والدراما، وعدد من الفرق الرياضية، والدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة، والقس سامح حنا، وعدد من قساوسة الكنيسة الإنجيلية في مصر.

الجدير بالذكر أن حدث "احسبها صح" هو أكبر مهرجان شبابي مسيحي على مستوى الشرق الأوسط، ويشارك في حضوره أكثر من 20 ألف شاب وفتاة.