بحضور الأنبا ميخائيل.. حفل ختام كورس "1000 مُعلم كنسي" بحلوان

احتفلت إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو، بختام كورس "١٠٠٠ مُعلم كنسي"، والذي أقيم خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت شعار "طور"، وذلك بكنيسة العذراء بحلوان "مقر المطرانية"، بحضور الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية.

ألقى الأنبا ميخائيل، كلمة بعنوان "الاحتراق النفسي للخدام.. الأسباب والعلاج"، وتم إهداء درع خاص، لدعمه للكورس على مدار شهر سبتمبر، ومُتابعة سير العمل بالكورس.

شهد الاحتفال تكريم جميع الخدام الذين شاركوا بالحضور بالكورس، والمحاضرين بورش العمل، وخدام التنظيم بالثلاثة مراكز، كما وزعت الدروع للكنائس المضيفة للكورس، واستحدثت درع خاص لأكثر كنيسة مشاركة لعدد خدام على مستوي الإيبارشية، وذلك تشجيعًا لهم على الاهتمام بالحضور والمواظبة.

وعلى هامش الاحتفال كرم الأنبا ميخائيل، الدكتور فايزة كرمي لحصولها على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية عن رسالتها التي حملت عنوان "تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية بمرحلة التعليم الأساسي في ضوء حقوق الطفل".

جدير بالذكر، أن نسبة الحضور للكورس قاربت من ٣٠٠ خادمًا وخادمةً على مستوى كنائس الإيبارشية، وبلغ عدد المُحاضِرين ٢١ من الآباء والخدام والخادمات، و١٥ من الخدام المُنظمين للكورس الذي تضمن ثمانية ورش عمل.