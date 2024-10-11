مصر Vs موريتانيا.. مشوار المنتخبين في التصفيات

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم الجمعة، أمام منتخب موريتانيا بأريحية نسبية بسبب تصدره المجموعة؛ إذ يمتلك ٦ نقاط بعد تحقيق الفوز المثير برباعية على منتخب بوتسوانا ثم بثلاثية على الرأس الأخضر دون رد، إلا أن العميد أكد للاعبين أنه يرى بعض الأخطاء التى يرغب فى تلافيها خلال المواجهة القادمة.

وكانت على رأس هذه الأخطاء أزمة الاستحواذ التي شاهدنها فى المباريات السابقة وأن لاعبى الفراعنة يخسرون الكرة فى أرضية الملعب بشكل كبير، وهذا ما عمل عليه المدير الفنى خلال الأيام القليلة الماضية فى معسكر الفراعنة، بجانب إهدار الفرص السهلة، وذلك على الرغم من إحراز المنتخب ٧ أهداف فى مباراتين، حيث يرى العميد أن كل فرصة يجب استغلالها خاصة أن الجولات الأولى كانت أمام خصم غير قوى نسبيا، وأن هناك مباريات حاسمة أمام منتخبات قوية مثل المغرب وتونس والسنغال إلخ، يجب استغلال أقل فرصة أمامها لإحراز الأهداف.

ولذلك خصص العميد تدريبات خاصة للاعبى المنتخب شرح فيها كيفية استغلال الفرص المحققة وتدرب خط هجوم الفراعنة على تطبيقها.

وفى المقابل يدخل منتخب موريتانيا مواجهة الفراعنة بكامل قوته فى محاولة للعودة إلى المنافسة بعد أن خسر مباراة وفاز بالأخرى، واحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد ٣ نقاط وأصبح فى مأزق خاصة بعد أن تأخر فى عدد النقاط قبل مواجهتي منتخب الفراعنة أقوى منتخبات المجموعة.