ارتياح داخل المنتخب بسبب تألق "المحترفين" قبل مواجهة موريتانيا

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المخضرم حسام حسن، فى مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة أمام نظيره منتخب موريتانيا على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى المغرب العام المقبل.

وبشكل مستمر يعتمد العميد على اللاعبين المحترفين فى معسكر المنتخب، وذلك لأنهم الأكثر خبرة كرويًا والأقوى بدنيًا بالإضافة إلى أن التطور الكروى الداخلى لديهم يكون عاليا بسبب التدريبات القوية المعتاد عليها فى الدوريات الخاصة بالفرق التى يحترفون به.

وكلما كانت مجموعة المحترفين بجاهزية عالية كلما زادت القدرة على تحقيق الفوز بكل سهولة، وشهدت الفترة الماضية تألق اللاعبين المحترفين المصريين مع أنديتهم وعلى رأسهم الثنائى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، والعملاق الصاعد بقوة عمر مرموش الذى تألق بشكل قوى خلال الفترة الأخيرة مع فريقه الألماني، وأصبح أكثر لاعبى الدورى الألمانى صناعة وإحرازا للأهداف وكانت آخرها مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الزعيم الألماني.

كما تألق أيضًا خلال الأسابيع الماضية مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه، مع نانت الفرنسى والريان القطري.