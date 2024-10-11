"الصحة": إغلاق عيادة للجلدية مخالفة لاشتراطات التراخيص يديرها أجانب بمدينة نصر

تستكمل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة القاهرة، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالقاهرة، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بوزارة الداخلية؛ إذ تم إغلاق عيادة جلدية وتناسلية، مخالفة لاشتراطات التراخيص الصادر لها بشارع حسن المأمون بمنطقة شرق مدينة نصر.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة رصدت العديد من المخالفات منها "أن العيادة صادر لها ترخيص للعمل كعيادة عظام، وتعمل بتخصص مخالف لاشتراطات التراخيص، ويعمل بها عمالة اجنبية غير مؤهلة، كما يتم مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، ولا يتم تطبيق سياسات مكافحة العدوي، فيما تم ضبط عددا من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأخرى مجهولة المصدر داخل العيادة"، مؤكدًا أنه تم على الفور إصدار قرار بإغلاق للعيادة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأكد "زكى" حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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