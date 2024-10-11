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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تاريخ المواجهات ينصف "الفراعنة" أمام "المرابطون"

منتخب مصر
منتخب مصر
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يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام نظيره الموريتانى مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٥، والمقرر إقامتها فى المغرب.

وتنشر «البوابة» خلال هذا التقرير تاريخ مواجهات المنتخب الوطنى أمام موريتانيا والتى جاءت كالتالي:

التقى المنتخب المصرى مع نظيره الموريتاني، فى ٣ مواجهات سابقة، منها مواجهتان رسميتان فى عام ٢٠٠٨ خلال تصفيات بطولة الأمم الإفريقية، فى المواجهة الأولى، تفوق أبناء الفراعنة بثلاثية نظيفة، فيما انتهت المواجهة الثانية بالتعادل ٢-٢.

وعن اللقاء الثالث، كان وديًا عام ٢٠١٢، وفاز منتخب «الفراعنة» حينها بثلاثية نظيفة دون رد.

لتكون مباراة اليوم هى المباراة الرابعة بين المنتخبين والثالثة رسمية.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب مجموعته فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

مصر - ٦ نقاط.

٢- كاب فيردى - ٣ نقاط.

٣- موريتانيا - ٣ نقاط.

٤- بوتسوانا - دون رصيد من النقاط.

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وموريتانيا، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٥، فى تمام السابعة مساء الجمعة المقبل، وتُبث المباراة مجانًا عبر البث الأرضى لقناة أون تايم سبورتس، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم قبل السفر لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات أمام المنتخب ذاته لضمان الاستمرار فى صدارة المجموعة.

منتخب مصر تاريخ المواجهات موريتانيا