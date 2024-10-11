تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وموريتانيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق، أمس الخميس، استعدادًا لمباراة اليوم أمام نظيره موريتانيا الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف الفراعنة نظيره موريتانيا في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، ثم يسافر لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وتذاع المباراة خلال شاشة شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية والمشفرة.

هذا بجانب شاشة شبكة قنوات أون تايم سبورتس عبر التردد الأرضي.