ads
الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة وموريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق، أمس الخميس، استعدادًا لمباراة اليوم أمام نظيره موريتانيا الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف الفراعنة نظيره موريتانيا في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، ثم يسافر لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وتذاع المباراة خلال شاشة شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية والمشفرة.

هذا بجانب شاشة شبكة قنوات أون تايم سبورتس عبر التردد الأرضي.

منتخب مصر القنوات الناقلة موعد مباراة مورتانيا