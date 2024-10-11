الأرصاد: عودة الأجواء الحارة وارتفاع بنسبة الرطوبة في طقس الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن استقرار في حالة الطقس بالإسكندرية، وعودة لارتفاع درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 24 درجة مئوية ومتوقع ارتفاعها خلال الساعات الظهيرة، ونسبة الرطوبة وصلت إلى 70 %.

وجاء ذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات في حالة الطقس، وتعرض بعض الأماكن في العالم لأقوى إعصار مدمر، وهو إعصار ميلتون الاستوائي، برياح تصل سرعتها إلى 200 كم/ ساعة، وارتفاع أمتار لأمواج البحر.

كما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية توقع وصول درجة الحرارة اليوم الجمعة 11 أكتوبر إلى 30 درجة، ونسب الإشغال على جميع الشواطئ منخفضة.

وذلك تزامنا مع استقرار حالة البحر في شواطئ القطاع الشرقي ورفع الراية خضراء بها، وبشواطئ القطاع الغربي والعجمي رفع الراية صفراء، وتحذر من عدم إتباع تعليمات المنقذين لسلامتكم.