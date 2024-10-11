اليوم.. منتخب مصر في مواجهة قوية أمام موريتانيا بتصفيات إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، نظيره منتخب موريتانيا في تمام الساعة السابعة مساء من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأخضر والشورت الأخضر.

وحضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.