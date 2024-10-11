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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انهيار أجزاء من عقار في شارع سوتر أمام كورنيش الإسكندرية

انهيار اجزاء من عقار
انهيار اجزاء من عقار بالإسكندرية
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ما زالت محافظة الإسكندرية تشهد سلسلة من انهيار العقارات القديمة التي يتسبب البعض منها في خسائر بشرية والبعض الآخر خسائر مادية، حيث سقط منذ ساعات أجزاء من عقار بشارع سوتر منطقة الشاطبي.

ففي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 11 أكتوبر سقطت أجزاء من عقار قديم بشارع سوتر حي الأزاريطة منطقة الشاطبي أمام كورنيش الإسكندرية دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

فهذه المنطقة مزدحمة أغلب أيام الأسبوع بسبب تواجدها بجانب جامعة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية التي تعج بالطلبة طوال العام الدراسي الجديد، والسياح للتجول داخل مكتبة الإسكندرية، فالرصيف الخاص بالعقار يعتبر محطة ركوب للطلاب المتجهين شرق الإسكندرية.

والبداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات الإسكندرية بلاغ يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع سوتر أمام كورنيش الإسكندرية، لتتوجه قوة من الأمن قسم باب شرق ومعها قوات الحماية المدنية.

وبعد الفحص تبين انهيار أجزاء من الطابق الرابع للعقار، وذلك دون حدوث أي إصابات للسكان أو المارين في بجانبه، واتجهت النيابة العامة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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