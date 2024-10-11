سقوط شهداء وجرحي جراء مواصلة الاحتلال لمجازره بمخيم جباليا

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلية مجازرها في قطاع غزة صباح اليوم الجمعه، بشن هجمات جوية وأطلاق قذائف مدفعية بشكل قوي ومركز علي تجمعات النازحين في كل مكان بقطاع غزة.

كما ركزت اسرائيل في حملتها الوحشية علي مخيم جباليا وأعلن صباح اليوم عن سقوط شهداء وجرحي إثر قصف مدفعي استهدف منازل في جباليا البلد شمال قطاع غزة وفي قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة .

وطال القصف المدفعي المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة كما سمع دوي انفجار ضخم شمال قطاع غزة بالمناطق الشمالية الغربية لمخيم جباليا واشتعال النيران أمام عيادة الوكالة نتيجة الغارات المتواصلة على مخيم جباليا شمال القطاع.

كما أعلن صباح اليوم عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل يعود لعائلة الكرد بدير البلح وسط القطاع ،وهم ولاء وسام الأقرع ١٣ عامًا وأمين سليمان الأقرع ٢٥ عامًا واطلاق نار مكثف وقذائف مدفعية بشكل متقطع جنوب مدينة غزة محيط الكلية الجامعية وغرب حي الصبرة وتل الهوى.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مقبرة الصفطاوي شمال القطاع وقصف مدفعي متواصل منذ ساعه وحتى اللحظة جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وقصف مدفعي أخر في المناطق الجنوبية للبريج محيط المقبرة وسط قطاع غزة

كما جري انتشال طفل جريح من تحت ركام منزل عائلة أبو ركبة في مخيم جباليا شمال غزة كما تجدد اطلاق النار بشكل مكثف جنوب مدينة غزة محيط الكلية الجامعية وشارع 8.

كما سمع انفجار ضخم ناجم عن عمليات نسف منازل للمواطنين يقوم بها جيش الاحتلال شمال غرب جباليا شمال قطاع غزة.



وأعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل أن الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستنطلق في 14 أكتوبر 2024.