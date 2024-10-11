التحريات تكشف تفاصيل سرقة عاطلين عملات أجنبية من شقة بالتجمع

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط عاطلين بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الاول، حيث تسلمت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتي كشفت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول للشقة والاستيلاء على المبالغ المالية.

وفي وقت سابق أمرت النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية") من داخل إحدى الشقق، وعثر بحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.