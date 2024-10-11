جامعة القناة تطلق النسخة الثانية من دورة "صناع القرار"

أعلنت جامعة قناة السويس عن انطلاق النسخة الثانية من "دورة صناع القرار"، التي تأتي في إطار استكمال دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالتعاون مع الجامعة.

الدورة التي تنظمها مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس ستعقد تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويشرف على الدورة الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة ، فيما تتولى الدكتورة رنا محمد عبد العال، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة، تنسيق الدورة.

من المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2024، في مقر مركز إعداد القادة بالطابق الرابع من مبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب، في تمام الساعة الثانية ظهراً حتى الخامسة مساءً يومياً.

يُشرف على التنظيم الدكتورة مناي شاهين وكيل المركز لشئون الأنشطة الطلابية والدكتور باسم المغربي وكيل المركز لشئون المقر.

تستهدف الدورة عدة فئات، تشمل: طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة قناة السويس والجامعات الأخرى، العاملين بالجامعة، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إضافة إلى العاملين بالقطاع الحكومي.

يشترط على المشاركين اجتياز دورة الاستراتيجية والأمن القومي السابقة، وتسديد رسوم الاشتراك في موعد أقصاه 2 نوفمبر 2024، على أن تكون الأولوية لمن يتقدم مبكراً، كما يشترط الحضور الكامل للدورة.