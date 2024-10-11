طلاب شمال سيناء يتألقون في احتفالية مديرية التربية والتعليم بذكرى انتصار أكتوبر

شهد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، بحضور عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء ، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني احتفال مديرية التربية والتعليم بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وذلك وسط إبداع طلاب شمال سيناء من خلال مشاركتهم في عرض بانوراما أكتوبر والذي أڨيم بالصالة المغطاة بالعريش ، وذلك تحت إشراف عام حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية وبحضور اللواء أسامة عفش رئيس مجلس ومركز العريش.



وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليماته بالإهتمام بالأنشطة ، وشاركت الأنشطة المختلفة في احتفال مديرية التربية والتعليم وذلك بممارسة الطلاب أنشطة من حيث ممارسة النشاط الكشفي ، ونشاط الإقتصاد المنزلي ،ونشاط الصحافة ، ونشاط المجال الصناعي ، ونشاط التربية الفنية ، ونشاط التربية الرياضية ، ونشاط التربية المسرحية .



وتفقد المحافظ المعرض الكشفي ، ثم قام بافتتاح معرض الأنشطة والذي تضمن منتجات الأنشطة للإقتصاد المنزلي ،والمجال الصناعي والتربية السكانية ، والصحافة المدرسية .



وقام المحافظ ووكيل التربية والتعليم بتفقد المعرض الكشفي والذي يحكي بانوراما حرب أكتوبر من ماكيتات حربية وأسوار ونموزج معبر عن عبور القناة ورفع العلم قام معاليه بإفتتاح معرض الأنشطة ثم بدأت فقرات الغنائية والإستعراضية والذي بدء بطابور العرض، ثم السلام الوطني، ثم أغنية وطنية تعبر عن المبادرة الرئاسية بداية ،مع انتصارات أكتوبر ثم فقرة شعرية وطنية لعدد ثلاث طلاب ،ثم استعراض وطني مصر اجمل ، ثم عرض رياضيوعسكري لمدرسة عمرو شكري ، ثم أغنية حكاية سيناء والمجموعة آداء كورال المديرية ، ثم عرض رياضي لمدرسة حمدان الخليلي.

واختتمت فقرات الحفل بعرض حيالله بليالي الضيف، وقدم فقرات الحفل كلا من رضوى حسني و علاء الليثي وقد أعجب المحافظ بالمعرض الكشفي وبمعرض الأنشطة وكتب بكلمات شكر لكل موجه عام من موجهين الأنشطة المختلفة المشاركه في المعرض.