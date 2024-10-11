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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط مواد مخدرة بحوزة عنصر إجرامي بالتجمع

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط عنصر إجرامي بحوزته كميات من المواد المخدرة، بمنطقة التجمع الأول، تمهيدا لإحالته للمحاكمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، تحت إشراف المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث،  قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض).
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 4 ملايين جنيه تقريباً، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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