النيابة تستند لكاميرات المراقبة في ضبط مدرب علاج طبيعي سرق شخصًا خلال جلسة بالتجمع

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة ضبط مدرب علاج طبيعي لاتهامه بسرقة شخص خلال جلسة بنطاق قسم شرطة التجمع الأول، حيث أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على “مدرب علاج طبيعى” بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة "مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" – 2 هاتف محمول" من أحد الأشخاص أثناء عمل جلسة بأحد مراكز العلاج الطبيعى بالاشتراك مع آخر يعمل لدى المجنى عليه بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.