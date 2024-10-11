جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا لتعزيز السلوكيات الإيجابية والقيم الحميدة لطلاب المدارس

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا حول "السلوكيات التي يجب التخلص منها والتمسك بالقيم والصفات الحميدة"، استهدف 40 طالبا وطالبة من مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بأبو خليفة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على أهمية الموضوع ودوره في بناء مجتمع قوي قائم على الأخلاق، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الجامعة لتوعية الطلاب بأهمية التمسك بالأخلاق التي تُعد عنوانا للحضارات،

أشرفت على البرنامج الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت على أهمية البرامج التدريبية الموجهة لطلاب المدارس في غرس القيم التربوية وتوعية النشء بالسلوكيات الصحيحة، مؤكدًه على أهمية دور المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية في تعزيز تلك القيم.

وبإشراف تنفيذي الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، حاضرت الدكتورة هبه سعيد حسين أبو النجا، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية، في البرامج، وتحدثت عن أهمية الأخلاق والقيم للمجتمع، وكيفية الحفاظ عليها.

وخلال المحاضرات، تم التركيز على أهمية السلوكيات الإيجابية، ودور المؤسسات المختلفة في التوعية بأهمية العودة إلى المبادئ، مشيرين إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إنشاء إدارات متخصصة في تنمية السلوكيات الإيجابية داخل الوزارات.

كما تطرقت المحاضرات إلى كيفية تربية الأبناء على القيم النبيلة مثل النظافة، التسامح، الصدق، والأمانة.

تم تم تنظيم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.