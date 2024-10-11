"إصبع روبوت" فائق الحساسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

كشفت دراسة طبية حديثة قام بها فريق من العلماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين عن "إصبع روبوت" عالي الحساسية قد يساعد فيفحص مرض سرطان الثدي وفقا لما نشرته مجلة Cell Reports Physical Science.

ويتميز الجهاز المطور بحساسية دقيقة يمكنها قياس نبضات المريض واكتشاف وجود كتل غير طبيعية في الجسم على أمل تسهيل مهمة الأطباء في اكتشاف الأمراض مثل سرطان الثدي في مراحله المبكرة حيث تكون فرص العلاج أكبر.

وأكد العلماء أن الجهاز يمكن أن يجعل الفحوصات الجسدية أقل إزعاجا للمرضى.

وفي ظل وجود أصابع روبوتية صلبة بالفعل وقد تحمل بعض السلبيات المتعلقة بمدى دقتها في البيئات الطبية بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة و قرر الفريق تجاوز هذه التحديات بجهاز بسيط يحتوي على لفائف ألياف موصلة مكونة من جزأين وألياف معدنية سائلة عند طرف الإصبع.

ويمكن للجهاز قياس تدفق التيار الكهربائي لمعرفة مدى انحناء الإصبع والقوة المستخدمة في الوقت الفعلي عند لمس الجسم.

وتظهر الاختبارات أن الإصبع الروبوتي يمكنه تحسس أشياء دقيقة مثل الريش، وتحديد مدى صلابة أو نعومة الأجسام بكفاءة اليد البشرية نفسها كما أظهرت التجارب أن الجهاز قادر على اكتشاف نبضات الشرايين في معصم المريض.

وأوضح العلماء أن الإصبع الروبوتي يمكنه التعرف على صلابة الأشياء عبر اللمس، ويعمل بكفاءة مشابهة لليد البشرية والقدرة على فحص الكتل وقياس النبض، يمكن للجهاز القيام بمهام أخرى مثل الكتابة و يساعد في تشخيص الأمراض في المناطق التي تعاني من نقص العاملين في مجال الرعاية الصحية.