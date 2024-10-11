طبيبة تغذية تكشف عن أجزاء من الدجاج لا ينصح بتناولها

كشفت الدكتورة ناتاليا سيتشوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، عن جزء الدجاج الذي من الأفضل عدم تناوله لاحتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي.

وتشير الطبيبة إلى أن لحم الدواجن الأبيض يحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون، ولذلك يعتبر الخبراء لحم الصدر هو الأكثر فائدة للصحة، ولكن التغذية يجب أن تكون متنوعة، لذلك يجب تناول أجزاء الدجاج الأخرى أيضا (الفخذ والساق) كما أن لحم الصدر يمكن تناوله في وجبة العشاء والأجزاء الأخرى الحمراء في وجبة الغداء لأنها مشابهة للحوم الحمراء لاحتوائها على دهون مشبعة.

وتحذر الطبيبة من تناول لحم الدجاج مع الجلد لأن جلد الدجاج يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

وتنصح الطبيبة بطهي لحم الدجاج دون الحاجة إلى تكون قشرة حمراء مقرمشة لأن هذه القشرة تسبب شيخوخة الأوعية الدموية والجلد مبكرا.

وتشير إلى أنه من الأفضل طهي الدجاج على البخار أو السلق كما يمكن الشوي ولكن من المهم من دون القشرة الحمراء.