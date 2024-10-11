التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء في البدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها صعقا إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بالبدرشين، وذلك عقب مناظرة جثمانها والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاتها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة البدرشين، من شرطة النجدة، باستقبال المستشفى المركزي جثة ثلاثينية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن السيدة المتوفاة قد تعرضت لصعق كهربائي داخل منزلها ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاتها.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.