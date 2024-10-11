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الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة فني تكييف سقط من علو بحدائق أكتوبر

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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن فني تكييف سقط من علو أثناء عمله بواجهة عقار بمنطقة حدائق أكتوبر، وذلك عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته والتأكد من خلو الواقعة من أي شبهة جنائية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فني تكييف وبعمل التحريات تبين سقوط المتوفي من الطابق الثاني أثناء عمله وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

فني تكييف سقوط من علو حدائق أكتوبر