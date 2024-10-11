دفن جثة شخص والاستعلام عن صحة آخر دهستهما سيارة ملاكي بالشيخ زايد

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما بسيارة ملاكي اثناء عبورهما الطريق بالشيخ زايد، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب مناظرة جثمانه وورود تقرير من الطب الشرعي بأسباب الوفاة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وأمرت بالتحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث للتحقيق معه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشخصين أثناء عبورهما الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.