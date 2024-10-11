حبس المتهمة بقتل صديقتها أمام زوجها بكمباوند شهير في أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع طالبة بطعنتين قاتلتين على يد صديقتها عقب مشادة كلامية داخل كمباوند شهير بأكتوبر، وصرحت بدفن جثة المجني عليها بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها، واستمعت إلى أقوال زوج الضحية الذي كان بصحبتها وقت الشجار، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

طعنتها أمام زوجها

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوع جريمة قتل داخل كمباوند شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة بها آثار طعن وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها جاءت برفقة زوجها لزيارة صديقتها المتهمة وبنشوب مشادة كلامية بين زوج المجني عليها والمتهمة تدخلت المجني عليها لفضه، فظنت المتهمة أن صديقتها تقف لنصرة زوجها عليها وخلال ذلك قامت بطعن صديقتها أمام زوجها بسلاح أبيض سكين طعنتين قاتلتين، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.