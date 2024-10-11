ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2024 في محلات الصاغة في مصر (بدون المصنعية) بقيمة 10 جنيهات للجرام وجاءت على النحو التالي:
عيار 24:
سعر البيع: 4074 جنيها
سعر الشراء: 4063 جنيها
عيار 22:
سعر البيع: 3735 جنيها
سعر الشراء: 3724 جنيها
عيار 21:
سعر البيع: 3565 جنيها
سعر الشراء: 3555 جنيها
عيار 18:
سعر البيع: 3056 جنيها
سعر الشراء: 3047 جنيها
عيار 14:
سعر البيع: 2377 جنيها
سعر الشراء: 2370 جنيها
عيار 12:
سعر البيع: 2037 جنيها
سعر الشراء: 2031 جنيها
سعر الأونصة:
سعر البيع: 126725 جنيها
سعر الشراء: 126369 جنيها
سعر الجنيه الذهب:
سعر البيع: 28520 جنيها
سعر الشراء: 28440 جنيها
سعر الأونصة بالدولار: 2629.85 دولار.