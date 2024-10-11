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الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

ارتفاع الذهب
ارتفاع الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2024 في محلات الصاغة في مصر (بدون المصنعية) بقيمة 10 جنيهات للجرام وجاءت على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع: 4074 جنيها
سعر الشراء: 4063 جنيها
 

عيار 22:

سعر البيع: 3735 جنيها
سعر الشراء: 3724 جنيها
 

عيار 21:

سعر البيع: 3565 جنيها
سعر الشراء: 3555 جنيها
 

عيار 18:

سعر البيع: 3056 جنيها
سعر الشراء: 3047 جنيها
 

عيار 14:

سعر البيع: 2377 جنيها 
سعر الشراء: 2370 جنيها 
 

عيار 12:

سعر البيع: 2037 جنيها 
سعر الشراء: 2031 جنيها 
 

سعر الأونصة:

سعر البيع: 126725 جنيها 
سعر الشراء: 126369 جنيها 
 

سعر الجنيه الذهب:

سعر البيع: 28520 جنيها 
سعر الشراء: 28440 جنيها 
سعر الأونصة بالدولار: 2629.85 دولار.

الجنيه الذهب أسعار الذهب اليوم ارتفعت أسعار الذهب