ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

الجمعة 11/أكتوبر/2024 - 09:06 ص

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2024 في محلات الصاغة في مصر (بدون المصنعية) بقيمة 10 جنيهات للجرام وجاءت على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع: 4074 جنيها

سعر الشراء: 4063 جنيها



عيار 22:

سعر البيع: 3735 جنيها

سعر الشراء: 3724 جنيها



عيار 21:

سعر البيع: 3565 جنيها

سعر الشراء: 3555 جنيها



عيار 18:

سعر البيع: 3056 جنيها

سعر الشراء: 3047 جنيها



عيار 14:

سعر البيع: 2377 جنيها

سعر الشراء: 2370 جنيها



عيار 12:

سعر البيع: 2037 جنيها

سعر الشراء: 2031 جنيها



سعر الأونصة:

سعر البيع: 126725 جنيها

سعر الشراء: 126369 جنيها



سعر الجنيه الذهب:

سعر البيع: 28520 جنيها

سعر الشراء: 28440 جنيها

سعر الأونصة بالدولار: 2629.85 دولار.