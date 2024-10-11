فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل مضيئة في حي الرمال، كما شنت غارة جوية في محيط مفترق الغفري بمدينة غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "يطا" جنوب الخليل وبلدة "حلحول" شمال الخليل ومدينة قلقيلية وبلدة عينابوس جنوب نابلس وبلدة بيت دجن شرق نابلس.

كما داهم جنود الاحتلال منزلًا خلال اقتحام حي القرعان في مدينة قلقيلية، وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال اقتحم حي "شريم" بمدينة قلقيلية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 5 شهداء، وعدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غزة.

واستشهد مواطنان في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم، ولم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.