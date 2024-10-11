أكسيوس: بايدن ونتنياهو يقتربان من التوافق بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حققوا مراحل متقدمة من التوافق بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران.

كما أضاف، إن إدارة بايدن تتقبل فكرة شن هجوم إسرائيلي كبير على إيران، لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة لنشوب حرب إقليمية.

وأمس الخميس، قال مندوب إيران في الأمم المتحدة، أن طهران ستمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي أمام أي اعتداء.

وتابع، إن إسرائيل خطر على السلم الدولي وأعمالها العدوانية تقود المنطقة إلى حرب شاملة لم تنتهي، كما أكد، أن إيران لن تسعى للحرب لكنها مستعدة للدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان على أمنها ومصالحها.