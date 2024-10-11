النيابة تأمر بتشريح جثة شاب أشعل النيران في جسده بـ15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض جثة شاب لقى مصرعه حرقا، علي مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، وأخذ عينة من الأمعاء لتحليلها، لبيان سبب الوفاة.

تلقى المقدم محمود عاطف، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة شاب يُدعى "محمود ياسر"، مُصاب بحروق متفرقة من الدرجة الأولى في أنحاء جسده.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب أضرم النيران بجسده، بعدما سكب كمية من البنزين على نفسه، خلال مشادة كلامية بينه وبين عمه، فتدخل عمه الآخر وصفعه على وجهه، فقام بتهديدهم بإشعال النيران في نفسه، ونفذ ذلك ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.