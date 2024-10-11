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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب أشعل النيران في جسده بـ15 مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض جثة شاب لقى مصرعه حرقا، علي مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، وأخذ عينة من الأمعاء لتحليلها، لبيان سبب الوفاة.

تلقى المقدم محمود عاطف، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة شاب يُدعى "محمود ياسر"، مُصاب بحروق متفرقة من الدرجة الأولى في أنحاء جسده.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب أضرم النيران بجسده، بعدما سكب كمية من البنزين على نفسه، خلال مشادة كلامية بينه وبين عمه، فتدخل عمه الآخر وصفعه على وجهه، فقام بتهديدهم بإشعال النيران في نفسه، ونفذ ذلك ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

15 مايو الصفة التشريحية للجثمان تشريح جثة شاب مايو والتبين حلوان الطب الشرعي شاب يشعل النيران بنفسه