مندوب إيران بالأمم المتحدة: لا نسعى للحرب لكننا مستعدون للدفاع عن سيادتنا ضد أي عدوان

قال مندوب إيران في الأمم المتحدة، أن طهران ستمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي أمام أي اعتداء.

وأضاف، إن إسرائيل خطر على السلم الدولي وأعمالها العدوانية تقود المنطقة إلى حرب شاملة لم تنتهي، كما أكد، أن إيران لن تسعى للحرب لكنها مستعدة للدفاع عن سيادتها ضد أي عدوان على أمنها ومصالحها.

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيجتمع للتصويت بشأن الرد الإسرائيلي على الضربات الصاروخية التي شنتها إيران مستهدفة بها منشآت إسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن رد إسرائيل علي الهجوم الإيراني الذي وقع في 1 أكتوبر الماضي، سيظهر مدي ضعف هجوم طهران مقارنة بالرد الإسرائيلي القادم، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.