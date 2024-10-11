إصابة فلسطيني بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

أصيب فلسطيني، اليوم الجمعة، بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها بلدة بيت أمر، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك مواطنا (50 عاما) أصيب بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرقبة، وجاري نقله لأحد المستشفيات.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 5 شهداء، وعدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غزة.

واستشهد مواطنان في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم، ولم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.