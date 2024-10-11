قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة، بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، التي اجتاحت شوارع البلدة، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل البلدة وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، بسقوط 5 شهداء، وعدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غزة.

ومنذ قليل، استشهد مواطنان في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم، ولم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.