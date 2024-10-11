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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة، بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، التي اجتاحت شوارع البلدة، كما اقتحم الاحتلال عدة منازل داخل البلدة وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، بسقوط 5 شهداء، وعدد من الجرحى جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غزة.

ومنذ قليل، استشهد مواطنان في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم، ولم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.

قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا جنوب نابلس الضفة المحتلة