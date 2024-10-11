إعلام لبناني: غارة لطيران الاحتلال استهدفت بلدة الناقورة في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان، كما شنت غارة جوية على بلدة "حوش السيد علي" الحدودية بين لبنان وسوريا.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن خروج 4 مستشفيات عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضافت الصحة اللبنانية، أن هناك أكثر من 2100 قتيل ونحو 11 ألف جريح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

كما أضاف إعلام لبناني، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة رياق في البقاع شرق لبنان، نتج عنها 9 شهداء، وعدد من الجرحى.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي والمطلة بإصبع الجليل، كما دوت صفارات الإنذار في منطقة "ميروم الجولان" في الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة.