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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مندوب لبنان في الأمم المتحدة: آلة الحرب الإسرائيلية لا تزال تدمر وتقتل المدنيين اللبنانيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال مندوب لبنان بالأمم المتحدة، أنه يجب إدانة الاجتياح الإسرائيلي للبنان وإصدار قرار دولي عاجل بوقفه.

كما أضاف، أن آلة الحرب الإسرائيلية لا تزال تدمر وتقتل المدنيين اللبنانيين، كما أخرج القصف الإسرائيلي عدة مستشفيات في لبنان عن الخدمة.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ناقل المياه الأساسي لنهر الليطاني ومحيط قلعة بعلبك، ووجه طلب للمجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم العاجل للبنان.

ومنذ قليل، استشهد 9 مواطنين لبنانيين جراء غارة لطيران الجيش الإسرائيلي على بلدة رياق في البقاع شرق لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك أكثر من 2100 قتيل ونحو 11 ألف جريح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

مندوب لبنان في الأمم المتحدة إسرائيل استهداف جنوب لبنان وزارة الصحة اللبنانية