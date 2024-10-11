اليوم.. «عين حور» و«رئيس سلطان الهوى» يناقشان البعث والخلود في مهرجان آفاق مسرحية

يشهد مسرح آفاق اليوم الجمعة، العرضين المسرحيين "عين حور" و"رئيس سلطان الهوى" ضمن مسابقة العروض القصيرة، بمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمسرح آفاق، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، برعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة، وتقدم العروض مجانا للجمهور.

قال المخرج هشام السنباطي مؤسس ورئيس المهرجان: إن مسرحية "عين حور" لفرقة زلزال إسكندرية، تقدم في السابعة مساء، ومن تأليف شريف صلاح الدين، وإخراج حمدي أحمد، وفي التاسعة مساءً تقدم مسرحية "رئيس سلطان الهوى" لفرقة Vision Team، من تأليف وإخراج مراد كامل.

قال حمدي أحمد مخرج عرض "عين حور"، إن فريق زلزال إسكندرية تأسس عام 2017 وتم إنتاج أكثر من 26 عرضا مسرحىا وشارك بمهرجانات مختلفة، فالعرض يناقش عدة قضايا يرمز لها بذكريات للغريب، ويعتمد العرض على قصة البعث والخلود عبر قصة إيزيس وأوزيريس الفرعونية وهي دلالة إلى أن الذكريات من وقت بعيد، مشيرا إلى أن سبب اختياره للنص لأنه يضم كل طبقات المجتمع وبه المضمون واضح يصل إلى المشاهد بسهولة.

العرض من تمثيل حسناء بدر فؤاد، رنيم سعيد محمد، أحمد فهمي، فارس فياض، فتحي ناصر، فيلو بيتر، أحمد الصيدلي، سمير أوتاكا، لوجي محمد، حبيبه وليد، سيف عزمي، محمود رمضان، غناء مؤمن حسنى، إضاءة أحمد قدري، ديكور فتحى ناصر، إعداد موسيقى محمد المصري، تأليف شريف صلاح الدين، أشعار أحمد حمدي، إخراج حمدي أحمد.

قال مراد كامل مؤلف ومخرج عرض "رئيس سلطان الهوى": شرف عظيم التواجد فى هذا المحفل الضخم الذى يضم باقة من ألمع المواهب التمثيلية والإخراجية، مشيرًا إلى أن فرقة فرقة Vision Team تأسست سنة 1995 بمجموعة من الشباب هواة المسرح الكنسى ويأملون فى تحقيق أمنيهم وإبداعهم وشغفهم بالمسرح الاجتماعى وكان ملهمهم الأول هو الفنان محمد صبحي لدرجة أن أول عرض لهذه الفرقة عرض أنت حر، وتهدف الفرقة إلى أن المسرح أنه لا يقتصر تقديم العروض الدينية فقط وقمنا بالعرض على مسرح الهناجر أكثر من 8 عروض كاملة حتى عام 2008 وتوقفنا فترة حتى عدنا مرة أخرى فى عام 2015 بالعروض الجديدة.

وأضاف كامل، أن العرض عن روايتي دكتور فاوست لـ توماس مان ونحو حياة أفضل لتوفيق الحكيم، يتناول العرض البحث عن طريقةٍ لتغيير حياة الناس، حين تراود المؤلف فكرة إشكالية محفوفة بالمخاطر، استوحاها من قصة «فاوست» الشهيرة؛ فهل تكون مَعونةُ الشيطان هي السبيل إلى الحياة هذا ما سنعرفه في هذه اللوحة الحوارية الرائعة، تعالج المسرحية واقع المجتمع المعاصرالبعث والخلود، حيث مشاكل اجتماعية خطيرة كالجهل والفقر والحرمان، وغيرها إلى درجة تحالف الإنسان مع الشيطان بهدف الوصول إلى حلول تغير هذا الواقع المرير.

يشارك في بطولة العمل: مراد كامل"الشيطان"، أمير سمير "المؤلف"، مارتين إسحق "أمل "، مينا ابراهيم "عماد"، مارتين عزت "خطيبة عماد"، مصمم ديكور جوزيف نسيم، تنفيذ الديكور وجدى يوسف، رامي نبيل، اكسسوار أميرة يسري، إضاءة وسينوغرافيا وتنفيذ سيمون جورج، إدارة مسرحية هيلين مجدي، تلحين موسيقى وجدي يوسف، مخرج منفذ وجدى يوسف، تأليف وإخراج مراد كامل.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام برعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري