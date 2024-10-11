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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة اللبنانية: خروج 4 مستشفيات عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، نقلًا عن وزارة الصحة اللبنانية، بخروج 4 مستشفيات عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية، أن هناك أكثر من 2100 قتيل ونحو 11 ألف جريح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

كما أضاف إعلام لبناني، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة رياق في البقاع شرق لبنان، نتج عنها 9 شهداء، وعدد من الجرحى.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن صفارات الإنذار تدوي في كفار جلعادي والمطلة بإصبع الجليل، كما دوت صفارات الإنذار في منطقة "ميروم الجولان" في الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة.

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