«قصائد مرئية» لـ هند عدنان بجاليري مصر.. الأحد المقبل

تحت عنوان "قصائد مرئية" تقدم الفنانة هند عدنان مجموعة من أعمالها الفنية بجاليري مصر في عرض بصري مُرتقب يتم افتتاحه يوم الأحد القادم 13 أكتوبر2024 في تمام السابعة مساءً، ويستمر حتى السادس من نوفمبر2024.

وقال الفنان محمد طلعت مدير الجاليري: "تُعرف الفنانة هند عدنان بحضور المرأة الطاغي في أعمالها فهي من القيم الجمالية الثابتة عند "هند"، أيضاً الدقة المتناهية والأهتمام بالتفاصيل والتي تظهر بوضوح في حرصها على إبراز حركة المرأة بصورة دقيقة وإبراز تفاصيل الشعر وطيات الملابس وزخارفها والحلي، وتتميز أعمالها بالجمال البصري الواقعي الخلاب الذي ما أن تُحلق داخله أعين المتلقين اهتدوا جميعاً بأنها لوحات هند عدنان".

هند عدنان فنانة سورية ــ مصرية، ولدت بالقاهرة ومقيمة بها، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1992.

تمتاز "عدنان" بقدرتها على العمل بحرية بالألوان الزيتية في تصوير الموديلات، واحترام الظلال بجميع أشكالها، والعمل على تحويل المزاج النفسى والمشاعر إلى تمثيلات وألوان واقعية تجمع كل خصائص الألوان الزيتية مع التركيز على الملمس.

الموديل فى عمل "عدنان" هو المصدر والأساس للعمل الفنى، فكل عمل فني هو تفسير لأحد المشاعر والحالات المزاجية، التي تخفيها الموديل ويعتمد نجاح العمل الفني على قدرته في نقل هذا الانطباع غير المرئي إلى المشاهد، فيصبح مشاركاً إيجابياً في اللوحة.

وللفنانة هند عدنان حضور مميز داخل مصر وبالخارج سواء من خلالها عروضها الفردية أو مشاركتها في العديد من المعارض والأحداث الفنية الجماعية فقد عُرضت أعمالها في كل من باريس، نيويورك، مالطا، الكويت، قطر، دبي، لندن، وإسبانيا.