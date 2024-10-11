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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أصعب نهار على «ميدو».. «النقض» ترفض دعواه وتلزمه بدفع 8.5 مليون جنيه لقناة النهار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت محكمة النقض حكمًا في الطعن رقم ١٠٨٩٦ لسنه ٩٤ ق تجاري محكمه النقض المصرية برفض الشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ علي الحكم الصادر ضد أحمد حسام ميدو بإلزامه بإداء  ٨٥٠٠٠٠٠ جنية لصالح قناه النهار.

تفاصيل الدعوى، أن قناة النهار الفضائية أقامت الدعوى رقم ١٥٤٢ لسنة ٢٠٢٢ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، طالبة إلزام أحمد حسام ميدو برد مبلغ ٥٠٠ ألف أجر شهر أكتوبر ٢٠٢١  وتعويض مادي وأدبي عن إخلاله بتنفيذ عقد مقدم برامج مؤرخ 23/2/2020.

وقضت هيئة التحكيم بتاريخ 19/3/2023 بإلزامه برد ٥٠٠ ألف جنيه ومبلغ ٨ ملايين ونصف المليون جنيه تعويضا لصالح قناة النهار، وعليه أقام أحمد حسام ميدو الدعوى لإيقاف التنفيذ أمام محكمه النقض المصرية وصدر فيها الحكم بالرفض واستمرار التنفيذ .

وأكد المستشار هيثم عباس أن رفض طلب وقف التنفيذ يعني احقيه قناة النهار في الاستمرار في التنفيذ للحكم الصادر نحو الإعلامي أحمد حسام ميدو وذلك تأكيدًا لصحة إجراءات التقاضي التي تم إتباعها من جانب قناه النهار ضد الإعلامي الرياضي نظيرًا إخلاله التعاقدي معها.

أحمد حسام ميدو المستشار هيثم عباس شهر اكتوبر