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الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. قطع المياه لمدة 7 ساعات عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرى: "صول، الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، نزلة ترجم" بمركز أطفيح، لمدة ٧ ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق ١١/ ١٠ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق  ١٢/ ١٠ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم على جسر ترعة صول، والمغذي لقريتي صول ونزلة ترجم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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