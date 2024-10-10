إنشاء أول رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية

شهدت فعاليات "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، إطلاق أول رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية في مصر والوطن العربي.

تهدف الرابطة إلى تمكين كافة الأطراف المعنية بقطاع التنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون بين الشركات والمصنعين والمبتكرين والمستثمرين.

كما تسعى إلى تشجيع ودعم التحول إلى وسائل التنقل الذكية والمستدامة، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.

تفتح الرابطة أبوابها لكل من يرغب في الانضمام والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بهدف خلق شبكة قوية ومتنوعة من الخبراء وأصحاب المصالح الذين يعملون معًا لتحقيق مستقبل مستدام للتنقل الذكي في العالم العربي.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، بمركز مصرالدولي للمعارض بمحور المشير حسين طنطاوي، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور د. علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اللواء د. مهندس عمرو عبد العزيز عبد الله، رئيس مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومحمد الصعيدي، رئيس التحالف المنظم للقمة.