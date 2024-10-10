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الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نجاة قيادي بحزب الله من محاولة اغتيال في بيروت

القيادي في حزب الله،
القيادي في حزب الله، وفيق صفا
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ذكرت وكالة "رويترز"، استنادًا إلى مصادر أمنية في لبنان، أن شخصية بارزة من حزب الله، وهو وفيق صفا، تمكنت من النجاة من محاولة استهداف في العاصمة بيروت، يعتقد أنها كانت من تنفيذ إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة أولية للهجمات الإسرائيلية على بيروت، حيث أسفرت عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 92 آخرين بجروح متفاوتة.

وبحسب تقارير سابقة خلال اليوم، فإن غارتين إسرائيليتين استهدفتا موقعين في العاصمة اللبنانية، مما زاد من التوترات في المنطقة.

وفي ظل التصعيد الحالي، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن تكثيف التحركات الدبلوماسية قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، سعيًا إلى تحقيق وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف هجماتها.

وأشار ميقاتي إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين وجهتا دعوة لعقد الجلسة، بهدف التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يتيح الفرصة لاستئناف المفاوضات حول الحلول السياسية للأزمة.

وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية مستعدة للالتزام بقرار مجلس الأمن 1701، شريطة أن تلتزم إسرائيل أيضًا بجميع بنوده دون استثناء.

حزب الله وفيق صفا إسرائيل بيروت وزارة الصحة اللبنانية