منتخب السعودية يسقط أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2026

سقط منتخب السعودية في فخ الهزيمة أمام اليابان بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

سيطر المنتخب السعودي على مجريات اللعب في بداية اللقاء، ولكن منتخب اليابان باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر.

منتخب اليابان يواصل تحقيق العلامة الكاملة بفوزه على السعودية

افتتح دايتشي كامادا التسجيل في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بتقدم الساموراي بهدف للا شئ، وسط محاولات عديدة من منتخب السعودية لإدراك التعادل.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو المنتخب السعودي هز شباك اليابان بأكثر من كرة، وسط تحفظ دفاعي من الضيوف.

وأضاف كوكي أوجاوا الهدف الثاني لصالح المنتخب الياباني في الدقيقة 81 من صناعة جونيا إيتو، ليفوز منتخب اليابان على السعودية في عقر داره بنيتجة 2-0.

وبهذا الفوز، واصل منتخب اليابان تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب السعودية عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بينما حافظ منتخب اليابان على الصدارة بـ9 نقاط.